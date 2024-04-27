台灣高鐵公司某資深列車長疑似酒後上工，服勤前還意圖規避酒測，遭內部員工舉報。高鐵公司調查後發現，負責監督的調派員也未盡責任，配合放水，已對相關失職人員提報懲處。

高鐵公司表示，接獲同仁內部舉報，經立即調查且屬實。針對此重大違紀事件，內部已對相關失職人員提報懲處，依公司獎懲程序作業。

高鐵強調，本案自公司收到相關訊息以來，即循勿枉勿縱原則及公司程序積極調查處理，以確保工作紀律及營運安全。另有爆料人僅因案件尚在程序中，即以片面、錯誤資訊對外放話，指責公司「官官相護」，亦不可取。

高鐵說明，行車人員於勤務前均需完成酒測，酒測值為零始可領用勤務裝備並執勤，一旦發現酒測值異常，系統會自動告警，亦將立即取消該員勤務並調查緣由。高鐵未來除將持續加強現場查核，落實勤前酒測外，亦將通盤檢視作業流程，杜絕類案發生。

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