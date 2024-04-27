徐巧芯曝小時候早餐店格局。（取自徐巧芯臉書）

國民黨立委徐巧芯因大姑夫婦涉詐遭收押，也因此被捲入風波，包括穿搭和百萬金流、家中歇業的早餐店屢遭質疑，而日前稱「一家三口睡1坪大房間」，也引來政論節目實測。對此，她今（27日）在臉書曬出小時候的生活環境照片，並提及在某一年的大年初一賺到2萬營業額（尚未扣除近5萬的房租以及其他營業成本）的過程。

早餐店家庭出身的徐巧芯PO出小時候的店面格局，也就是她幼兒園到小學五年級的環境，「辛不辛苦呢？這都是比較出來的，我相信有人的生活比我辛苦萬分」；至於營業額（非淨利），她說，印象很深很深是因為那是大年初一，爸爸回苗栗過年，剩下她跟媽媽兩人一起工作，那時候的初一是沒有什麼人開門做早餐，只有她們家有開，所以生意非常好，門庭若市，從凌晨四點多，一路奮戰到底所有的東西賣完，到下午十二點半，她負責煎台、出飲料、出餐，一人當多人用。

當天下班後，徐巧芯說，我們都鬆了一口氣，她負責數錢，那一天共同賺到了2萬營業額（尚未扣除近5萬的房租以及其他營業成本），她很開心，覺得靠自己努力胼手胝足的賺錢才是最實際的，家裡也經過十年的努力，逐漸從什麼都沒有，可以過小康家庭的生活，最重要的是不偷不搶不騙人，一步一腳印來的成果。

徐巧芯也感謝生命中有這樣的經歷，造就了抗壓性極強的她，話鋒一轉，她也酸「但是那些沒有經驗，只會Google就覺得自己很懂的，永遠學的不到我們學到的一分一毫。」