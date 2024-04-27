針對北市科爭議，民眾黨主席、台北市前市長柯文哲27日表示，對於BOT與地上權差異，議員不懂他可以原諒，但「蔣市府那些老公務員怎麼會不知道。」對此台北市副市長李四川接受訪問時表示，外界目前質疑北士科的爭議，是為何T16投標時需投資計畫書，但T17、18卻不用？李四川強調，當時下決定的並非公務員，而是高層，因此跟公務員並沒有什麼關係。

對於北士科地上權招標爭議，柯文哲27日上午接受媒體訪問時指出，BOT跟設定地上權本來就不一樣，一般來講設定地上權不用寫投資計畫書，這件事情如果議員不懂，他可以原諒，第一屆上任搞不清楚BOT跟設定地上權，但是蔣市府內的老公務員怎麼會不懂？柯強調，只要公開所有會議紀錄就一目了然，不要每天沒事弄來弄去。

對此李四川27日下午接受記者訪問時表示，現階段外界對於北士科招標的疑慮，主要著重在金仁寶投標T16時要提出投資計畫書，但新光人壽在投標T17、18時卻不用？

李四川也指出，當下做出「新光人壽不需要提出投資企畫書」決定的人，是高層而非公務員，因此柯文哲所說「蔣市府那些老公務員怎麼會不知道」的說法並不公正，因為跟公務員並無關係。