苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館為配合客庄桐花盛開，27日一早在客家文化館舉行「客庄遶山花 共下走相逐」桐花路跑活動。（客發中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館為配合客庄桐花盛開，27日一早在客家文化館舉行「客庄遶山花 共下走相逐」桐花路跑活動。（客發中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館為配合客庄桐花盛開，27日一早在客家文化館舉行「客庄遶山花 共下走相逐」桐花路跑活動，本次路跑活動分為「桐行組（10K）」與「桐樂組（6K）」等兩種組別，讓民眾以跑步或漫步的方式沿途欣賞台灣客家文化館週遭桐花美景。

客發中心主任何金樑表示，台灣客家文化館於桐花祭期間推出系列文化體驗活動，桐花路跑活動目的為透過路跑多元接觸賞桐景點，這次路跑活動，也將環境友善議題納入規劃，先行為報名路跑活動的民眾種下20棵臺灣原生樹種—豆梨，更提供參賽跑者環保水杯夾，鼓勵跑者自行攜帶杯具或重複使用補給站水杯，達到垃圾減量的目的。

27日登場的桐花路跑活動路線以「遶山花」賞桐花為主題，規劃行經桐科一路及五路的跨谷大橋，欣賞銅鑼科學園區峽谷及遠眺天空步道的美麗桐花景色，更推出本次活動限定主題紀念撲克牌、毛巾作與在地美味粄食為完賽禮物；另為增加整體桐花氛圍，於展館內設置桐花打卡設施，讓民眾在室內空間也可感受美麗的桐花意象，並標示台灣客家文化館週遭賞桐地圖。

另於4月27、28日在戶外B1好客行尞前舉辦不插電音樂會及桐花樹下野餐饗宴，讓民眾自行攜帶野餐墊讓來此地賞桐，聽著音樂、欣賞桐花美景，一同在桐花樹下野餐高歌。

臺灣客家文化館好客公園為美麗的賞桐秘境，現在館舍週遭的桐花已即將進入尾聲，歡迎民眾把握時間前往台灣客家文化館，欣賞客庄美景，行尞客庄，更可於桐花祭期間預購期間限定「桐話飯兜」，共下遶山花、食飯兜。