由「新北市汐止水返腳桌球發展協會」主辦，超行星桌球舘、汐止社區大學、秀峰高級中學、崇義高級中學承辦的「2024第二屆超行星盃全國桌球錦標賽」，4月27、28兩日在汐止區秀峰高級中學體育館舉行，共有來自全省135支隊伍超過1000人參加。負責統籌協會執行長王士豪表示，本次賽程，邀請具有國際裁判資格的裁判長黃振祥率領55位專業裁判參與，並採用STIGA比賽專用球桌，獲勝單位除了頒發獎金外，主辦單位也在現場門口貼心預備一些精美禮物，贈送遠道前來參賽的選手。

王士豪表示，去年舉辦的「2023第一屆超行星盃全國桌球錦標賽」參與的隊伍非常熱烈，人數也超過1000人，在汐止區各國中小校長及家長會長的支持下，在秀峰高中體育館熱烈展開。今年，也在許多長官和校長的催促和支持下，持續舉辦第二屆賽程。王士豪表示，汐止桌球運動長期以來非常興盛，加上汐止多雨，屬於室內運動的桌球，非常適合在汐止推展。也希望在許多前輩打下的基礎下，透過賽程的邀請和舉辦，結合在地汐止各級學校及社團，努力推動桌球運動，為國家及地方培力桌球人才，讓這項運動可以更為普及。

中華民國桌球協會理事長趙重光表示，桌球運動非常適合從小學即開始推動，從小扎根，是亞洲選手非常適合推廣的運動。汐止區長林慶豐則認為，汐止大部分的中小學都有在推廣桌球運動，汐止區公所所屬的活動中心，也有在地的桌球協會租借場地使用。這項已經在汐止非常普及的桌球運動，汐止區公所未來也會多與汐止在地學校、地方協會多多合作，一起努力推廣這項運動。汐止體育會名譽理事長廖正良則表示，體育會長期推動桌球運動，分項委員會也有一個桌球委員會，從三十多年前即非常積極推動在地桌球運動，在市公所時代，租借場地讓汐止鄉親使用，讓汐止鄉親有一個免費打球和聯誼的場所。

另外，王士豪表示，去年賽程結束後，也陸續在蔡春來、陳春色、鄭維棕、王俊杰、劉國華、林素滿、邱俊傑、洪國維、王如杏、李顯鎮、陳浩然、呂金榮等校長積極推動下，陸續在汐止國小、樟樹國小、北峰國小、白雲國小、金龍國小、青山國中小、崇義高中、崇德國小、北港國小、樟樹實中、秀峰國小陸續成立桌球社團，協會也積極協助推展各級學校的桌球運動。

本次賽程，分為「公開國小團體組」，包括國小男童中年級組、國小女童中年級組、國小男童高年級組、國小女童高年級組。「汐止地區邀請組」為國中國小團體組。