石碇國小今舉辦120周年校慶活動。（新北市教育局提供）

新北市石碇國小今（27）日舉辦「碇小呷百二．攜手向前行」120周年校慶慶祝典禮，新北市長侯友宜、地方民代、歷屆校友、地方耆老及社區民眾出席共襄盛舉，典禮邀請嘉賓與全體師生參與「120周年校慶簽名牆」揭幕儀式，象徵學校悠久歷史及孕育無數學生的教育傳承。

侯友宜致詞時表示，石碇國小創立於日治時期明治37年（1904年），學校歷史悠久且經歷多位校長努力，從在地出發，戮力傳承地方特色，以地方創生的教育創新思維，結合自身環境地理條件，提供學生多元的學習課程與活動場域，為卓越的教育典範學校。

石碇國小指出，學校善用歷史資源及地理優勢，形塑獨特的學校特色，發揮在地產茶特色，建構茶文化課程，讓孩子認識自己生長的環境與在地引以為傲的特色，是學校與在地結合的典範；學校也積極參與石碇區域整合校群聯盟，透過校群合作，結合STEAM與校本的茶課程，培養學生跨領域整合知識的能力，打造與都會區同樣的優質教育環境。

教育局表示，新北市自2016年起推動混齡教學，現已邁入「混齡2.0」階段，新增「跨校教學」模式，並透過數位轉型，善用科技輔助學生自主學習，落實因材施教理念，讓孩子能享有更多的教育資源及同儕互動，學習加乘。石碇國小近年來績效表現卓著，混齡政策推動可圈可點，不論是教學研究或是課程研發皆有亮眼的成就，足以為他校學習觀摩對象。