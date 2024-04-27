準總統賴清德今（27）日出席「健康台灣全國論壇」，現場除由賴清德恩師陳志鴻到場外，包含準正副閣揆卓榮泰、鄭麗君，還有準衛福部長邱泰源等人都會參與；賴清德致詞時表示，在他競選總統時，他有個夢想就是擔任總統，應該要利用專業結合醫界打造健康台灣，這也是有史以來以國家願景為目標的健康論壇。

「健康台灣全國論壇」在歷經南、東、中、北分區，5個場次的社會對話之後，今在台北榮總舉辦全國論壇，自3月23日啟動5場分區論壇，共計超過40位專家講者、1200多位醫療、醫事專業人士與會，賴清德今將全程參與論壇，並率領卓榮泰、鄭麗君、準衛福部邱泰源、準國發會主委劉鏡清，及健保署長石崇良到現場參與，與民間共同交流激盪，多管齊下為「健康台灣」增添動能。

賴清德指出，1996年他離開醫療工作投入政壇，內心從來沒有忘掉是醫界的一分子，不管在哪個位置都積極協助醫界建立更好服務的空間，他在競選總統，有一個夢想，如果能夠擔任總統，應該要利用專業結合醫界打造健康台灣，但是也深知靠他個人是力有未逮，第一個想到他的老師，以前當醫學生時，都是陳志鴻教授指導，競選時他在門診拉票，當選總統碰到困難也出來幫忙，醫界今天大集合，全部動員令他很感動。

賴清德表示，這是有史以來第一場以國家願景為目標的健康論壇，過去不乏有舉辦健康議題相關活動，但是談的是個人或是家庭、社區，最多是城市，很少以國家願景為目標。

賴清德說，這個活動涵蓋範圍也是有史以來最廣，談的不是糖尿病或癌症單一的疾病，包含人才培育、心理健康、運動和營養，針對癌症健保永續，還有智慧醫療如何結合長照，參與人員也是最多的，從高醫大到花蓮慈濟醫院以及彰化基督教醫院、台中榮民總醫院、亞東醫院，最後一站來到台北榮民總醫院，超過1200人次參與，都是醫療個領域領導者，也有基層醫師護理人員參與，非常期待今天的論壇，深信廣泛討論後，提出的結論未來會一一落實，達到健康台灣目標。