模範母親及寶眷們約計500人到場參與27日模範母親表揚典禮。（林口區公所提供／張鎧乙新北傳真）

母親節前夕，林口區公所於27日舉行模範母親表揚典禮，共有20位偉大的媽媽踏上加冕大道，她們以女神般的姿態出席，象徵著對辛勤母親的祝福和感謝。這也提醒了大家要勇敢地表達愛，將內心對母親的感激大聲地表達出來。

林口區長廖武輝表示，即使孩子們長大成人，對於母親來說，他們永遠是心中的孩子。在母親節前夕，透過為每位模範母親加上披肩和裝飾，彷彿把各界的祝福和感激凝聚在一起，並將榮耀獻給這些偉大的母親們。

廖武輝指出，今年林口區的每位模範母親都有一段感人的故事。其中包括來自貢寮漁村的鋼鐵海女媽媽，年輕時照顧弟妹，後來和丈夫經營鋼鐵廠，以身作則帶起林口工業區的關懷弱勢氣氛。還有在公共衛生工作崗位上堅守的護理天使媽媽，協助推動家庭計畫、優生保健、預防接種及高齡照顧。還有從事原住民服務並連結教會與福利資源的傳愛媽媽。

其中，同時榮獲新北市級模範母親的曾春菊，她是林口地區的護士阿姨，從60年代以來一直守護著林口的健康，退休後仍在衛生所擔任志工，對公共衛生工作十分熟悉，被譽為林口地區公共衛生工作的活字典。另一位模範母親林月霞出身貢寮漁家，具有海女般的韌性，她的家庭在林口工業區的發展中成長，並將經濟起飛的成果化為對鄉親的關懷，持續守護著林口的弱勢。