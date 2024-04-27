嘉義縣義竹鄉鳳山宮主祀廣澤尊王右手持金印。（廖素慧攝）

嘉義縣義竹鄉鳳山宮主委柯錦合介紹「有求必應」的宗教文化創意。（廖素慧攝）

嘉義縣義竹鄉鳳山宮是在地人的宗教信仰中心，經常結合社區舉辦慶典藝文活動，主祀保安廣澤尊王右腳翹起來、右手持金印，左腳踩祥獸，造型獨特，全台罕見，廟方近來更結合鐵雕創作者推出「有球（求）必印（應）」文創，讓信眾擲筊有好采頭，非常吸睛。

義竹鄉溪洲村鳳山宮指出，鳳山宮祀奉廣澤尊王溯源自清代康熙年間，相傳廣澤尊王以孝順聞名，因年紀輕輕就得道升天為神，母親捨不得，抱住其左腳，後來有信眾委由雕刻師傅雕製左腳翹起來、右腳踩祥獸的神尊，成為罕見的廣澤尊王神像。

義竹鳳山宮主委柯錦合說，鳳山宮位在朴子與義竹之間的下溪洲，早年信眾感謝廣澤尊王庇佑地方，集資8萬元建廟，愈來愈多眾信感受到庇佑而出資出力建構現在富麗的宮廟，除了主祀廣澤尊王，還有其麾下的執事13太保。

柯錦合還說，廣澤尊王的信仰沿承自大陸，他到大陸參訪多地祀奉廣澤尊王的宮廟，未發現有翹腳、手持金印造型的廣澤尊王神像，可以說鳳山宮廣澤尊王造型非常獨特，手持金印意即為信眾帶來「金」好運。

鳳山宮結合社區推展慶典藝文活動，帶動在地民眾參與社區事務，同時帶來觀光遊客，近年來屢次與義竹鄉公所合作，在廟埕舉辦桑椹文化節，都吸引滿滿人潮絡繹不絕湧入。

柯錦合表示，不僅結合社區辦活動，鳳山宮還與擅長用廢鐵材創作者賴銘傳合作，由賴銘傳雕製一方「廣澤尊王印」，擺放在神桌前，與竹編球體、木刻筆放一起，就是「有求必應」，信眾來博杯就有好采頭。