今年適逢櫃買中心成立30周年，自成立以來已扶植超過2,400家公司進入資本市場，截至113年3月底，上櫃掛牌家數已來到820家，市值超過100億元的上櫃公司達126家，可見已有許多中小企業透過櫃買中心多層次資本市場架構，持續壯大規模及提升競爭力。

櫃買中心副總經理郭佳君表示，櫃買中心是世界交易所聯合會(WFE)正會員，近年股票成交值週轉率均位居WFE正會員前三名，除代表櫃買股票市場流動性佳外，亦顯見上櫃公司十分獲投資人關注。副總經理郭佳君同時表示，透過成為上櫃公司不僅可提高公司知名度，更可藉由櫃買中心平台募集營運資金，櫃買中心每季亦為上櫃公司辦理業績發表會，及每年帶領上櫃公司到海外Roadshow，讓更多國內外投資人可以看到公司的價值。

再者，櫃買中心在協助上櫃公司永續發展亦不遺餘力，櫃買中心官網已設立ESG專區，包含公司治理、永續報告書撰寫及溫室氣體盤查等面向，均提供明確指引及案例，協助上櫃公司掌握永續發展時程及重要內容。

台新證券處長葉盛弘指出，中小企業在成長過程中，以追求業務成長為主要目標，進而在公司制度、公司治理等較為簡化，台新綜合證券站在協助企業的角度，使公司藉由上櫃過程逐步進行制度優化、募資、延攬人才及拓展業務規模，並可充分運用櫃買市場募集資金，進而採取策略聯盟、國內外併購等積極作為，讓公司持續成長茁壯。

櫃買中心持續傾聽業者聲音，113年起開放發行公司得選擇採簡易公發或一般公發機制併送申請登錄興櫃，或一般公發後再登錄興櫃之新制，提供企業進入資本市場多樣化的選擇。