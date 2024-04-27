台灣棒球好手陳偉殷在經歷左肩手術後641天，27日披上美國獨立聯盟長島鴨隊球衣站上投手丘，先發繳出5局失2分（1責失）好投，「我真的做到了！」

2022年陳偉殷因肩傷被日職阪神虎釋出，隨後接受手術，這段時間都在積極復健，今年4月加入美國獨立聯盟長島鴨隊，先在熱身賽登板3局無失分，今天則迎來新球季首戰。

面對風暴人隊，陳偉殷5局投球中投出3次三振、1次四壞球保送，被敲5支安打、包含1發陽春炮，失2分（1責失）。

賽後陳偉殷也透過社群媒體抒發心情，他寫道，「2022年7月26日，我動了手術，去修復那個陪我征戰多年的左肩膀，我依然記得開車去醫院的路上，那個忐忑的情緒。」

術後醫生告訴他，手術很成功，但陳偉殷只記得手很痛頭很暈，「然後接下來就是漫長且充滿挫折的復健旅程。」成功挺過漫長復健路並重回賽場，「641天後，我重新站上正式比賽的投手丘，我真的做到了！」