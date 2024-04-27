受到全球經濟不景氣衝擊，韓國企業開始裁員削減人力成本，連30多歲員工也可能丟了飯碗。消息指出，有韓企鼓勵35歲以上員工主動辭職，並給4個月薪水補償；還有員工爆料，公司逼退手段令人難堪，把希望辭退的員工集中圍著一張圓桌呆坐，不安排任何工作，整天晾在那裡，讓其他員工圍觀。

綜合韓媒報導，韓國四大財團之一的SK集團，旗下11st是韓國第二大電商平台，已開始鼓勵35歲以上的員工主動辭職。11st宣布，年滿35歲且工齡5年以上的員工，若主動申請辭職，可一次獲得4個月的薪水作為補償。

有員工感嘆，辛苦這麼多年，等來的卻是一份冰冷的辭退通知，「就算為公司賣命了10年又如何，我現在才意識到，對公司來說，我沒有想像中重要。」

還有員工爆料，公司沒有要求同仁主動辭退，但逼退手段令人難堪，「就是讓那些希望他們離開的員工集中圍著同一張圓桌坐著，每天不安排任何工作，就這麼互看呆坐，讓其他員工圍觀。」

不少大企業都開始向大齡員工「開刀」。樂天集團旗下的電視購物公司，在去年9月就辭退年滿45歲且年資5年以上的員工。金融公司也出手，Hi投資證券、DAOL投資證券，以及友利銀行、NH農協銀行等，也接受員工的自願退休申請。

部分韓國企業也提出「帶薪休假」和「自願離職」。LG集團旗下LG Display已經連續6季虧損，為了降低薪資成本，員工可申請帶薪假，視部門情況休假至少3個月，並支付休假員工半薪。

而在去年底，LG Display聲稱，收到了40歲以上生產工人的「自願退休」申請。