未來親子野餐日來賓大合影。（新北市教育局提供／張鎧乙新北傳真）

為推廣「工作有職代，家人無可取代」的家庭教育理念，並慶祝515國際家庭日的20周年，新北市政府27日與未來親子學習平台在大都會公園攜手舉辦全台最大的親子野餐活動，教育局副局長歐人豪在現場發布新北市育兒電子書。此活動以「一起」為核心理念，強調全家人共同經營和維護家庭情感的重要性，並希望參與的家庭能以此為契機，打造出屬於自己家庭獨特的假日休閒活動。

活動共有5大主題的闖關活動，包括「一起Fun新北、一起愛玩藝、一起來閱讀、一起好生活以及一起動滋動」。活動主要以親子互動遊戲為主，讓家長在陪伴孩子的過程中成為一位陪伴者，同時幫助孩子提升解決問題的能力，讓他們在動手做的過程中體驗實際操作樂趣和成就感。活動內容涵蓋閱讀、運動、環境教育等不同的知識學習，旨在讓家長帶領孩子在闖關的過程中共同學習不同領域的知識。

歐人豪表示，在社會變遷迅速且少子化的趨勢下，家庭結構的轉變和育兒成本的提升使得育兒變得更具挑戰性。因此，新北市一直致力於陪伴家庭成長，決心與每一個家庭共度育兒的每個階段。為此，他們跨部門合作推出了一本針對0到6歲育兒的電子書，為父母提供更豐富、更完整的資源，共同打造更健康、更幸福的新北家庭。

未來親子學習平台社長許耀雲指出，父母的陪伴和引導對孩子的成長至關重要，特別是在學齡階段。他期盼透過每年舉辦的親子野餐活動，讓所有家庭都能參與一系列寓教於樂的闖關體驗，並在歡笑中體現生活的價值和學習的樂趣，共同創造更豐富的親子時光。