屏東縣霧台鄉哈尤溪限定遊程受鋒面挾帶風雨影響，縣府27日宣布今年遊程提前結束，5天共計1324人受影響，將全數退費。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣霧台鄉哈尤溪限定遊程受鋒面挾帶風雨影響，縣府27日宣布今年遊程提前結束，5天共計1324人受影響，將全數退費。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

近日受鋒面影響，屏東山區大雨不斷，霧台鄉大武部落哈尤溪限定遊程受風雨影響，日前已公告26、27日遊程暫停，而大武部落營運團隊27日一早入溪探勘，評估能否在暫停2天後重新啟動，但卻發現河道已遭溪水沖刷，縣府為維護遊客生命安全，宣布今年遊程提前結束，即日起至30日的遊程全數取消，5天共計1324人受影響，將全數退費，而今年入溪總遊客數約2.5萬人。

縣府指出，因近日大雨不斷，大武部落哈尤溪營運團隊持續關注天氣預測，並密切留意哈尤溪及北隘寮溪狀況，經觀察及探勘結果發現，北隘寮溪河床水位已升高、水色混濁、部分道路潰堤無法通行，基於維護遊客及工作人員安全，大武部落哈尤溪營運團隊宣布即日起提前結束今年遊程。

交旅處表示，除日前已公告26、27日遊程暫停外，經大武部落營運團隊27日入溪探勘後，決定28、29、30日3天遊程也都全數取消，5天共計1324人受影響，每人300元的定金將會全數退款至各預約帳戶，在此特別感謝已預約但無法入溪者的體諒。

交旅處說，哈尤溪為霧台鄉自然人文生態景觀區的熱門遊程，每年1至4月枯水期開放，每天限額400人，遊程全程都為天然環境，遊客需乘坐行駛於河床的接駁專車約1小時後，著溯溪鞋、配戴安全帽，在專業導覽人員及溯溪嚮導帶領下，徒步涉水約2公里至七彩岩壁，每年都吸引數萬人前往朝聖，今年入溪總遊客數約2.5萬人。