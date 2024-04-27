基隆和平島地質公園的萬人堆岩石保育區，今年候鳥小環頸鴴又來下蛋，園方設立縮時攝影機觀察，也希望鳥爸媽能順利孵化成功。（和平島地質公園提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆和平島地質公園的萬人堆岩石保育區，今年候鳥小環頸鴴又來下蛋，園方設立縮時攝影機觀察，也希望鳥爸媽能順利孵化成功。（和平島地質公園提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆和平島地質公園的萬人堆岩石保育區，今年候鳥小環頸鴴又來下蛋，園方設立縮時攝影機觀察，也希望鳥爸媽能順利孵化成功。（和平島地質公園提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆和平島地質公園的萬人堆岩石保育區，今年發現候鳥小環頸鴴又回來下蛋，因為該鳥多在沙灘或岩石區孵化，常會被遊客或野狗踩破，因此園方設立保育區，幫助小環頸鴴孵化。園方表示，本次小環頸鴴原本在岩石凹洞產了4顆蛋，其中1顆遺棄，另外3顆日前大雨巢穴被淹，小環頸鴴爸媽只搶救到1顆蛋，另覓巢穴輪流照顧，希望能順利孵化成功。

和平島公園表示，小環頸鴴是一種美麗嬌小的候鳥，自從從2019年開始，小環頸鴴每年春夏之際都會來到平島地質公園孵育下一代。但在岩石區或沙灘區孵化時，蛋常被不知情的遊客或野狗踩破、或因凹洞淹水壞死，相當可惜；自2022年起，園方將沙灘巢穴周邊設置保育區，禁止民眾或野狗等進入，協助順利孵化。

和平島公園指出，今年小環頸鴴選在萬人堆岩石保育區下蛋，是平常人潮較少的地方，可以提供更安全的環境，讓小環頸鴴孵育下一代。園方人員還設立了縮時攝影機，持續守護並觀察鳥爸爸和鳥媽媽輪流孵蛋的可愛模樣。

園方表示，前陣子發現小環頸鴴共產了4顆蛋，第1顆被親鳥遺棄，後來再孵了3顆，由鳥爸媽輪流照顧，但前幾天基隆下了一場大雨，導致巢穴淹水，2顆蛋泡水壞死，鳥爸媽最後只能搶救出1顆蛋，並在岩石區附近另找到孵化的巢。

園方人員指出，當時從縮時攝影的影片中，還看到有隻老鷹，就停在小環頸鴴的巢穴旁，幸好沒有啄小環頸鴴的蛋，也令工作人員捏了把冷汗。

園方說，這幾年小環頸鴴都有來孵化，分別是2019年下蛋4顆在萬人堆，被違規闖入保育區的遊客踩破；2020年下蛋3顆在淹水凹洞，被鳥爸媽丟棄；2021年下蛋4顆在留夏沙灘，被遊蕩野狗踩破2顆，剩2顆孵化成功移置岩石區，被取名為「大寶一代」；2022年下蛋3顆在留夏沙灘，外來入侵種八哥咬破1顆，死蛋1顆，剩1顆孵化成「大寶二代」；去年 萬人堆下蛋4顆全都孵化，是「大寶三代」，也希望今年的能孵化成功，就會是「大寶四代」。

園方強調，地質公園環境資源這幾年有效保護，為各種動植物提供了安全的生存空間，島工們的努力使得這裡成為了小環頸鴴等野生動物的天堂，也提醒民眾保護自然環境的重要性。