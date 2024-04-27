A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機

美國空軍說，至少有一個買家有興趣採購二手A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機。他們正在淘汰A-10機隊，以達到 2029年讓它們全面退役的目標。

不過，《大眾機械》（Popular Mechanics）網26日報導，想買「疣豬」的並不是烏克蘭。美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）在國會山莊（Capitol Hill）作證時說，起碼有一個買家表達了興趣，但並未透露謎底。但他也說，無論誰買了二手「疣豬」都會發現，很難讓這款老舊的攻擊機繼續飛下去。

而A-10之所以有「疣豬」的綽號，除了得拜它醜陋的外觀之賜，還因為機上的30毫米GAU-8/A「復仇者」（Avenger）機砲發射時，會發出沙啞、深沉的聲音。A-10深受美國地面部隊、退伍軍人、大眾和國會歡迎，使服役壽命遠超過最初預期。

超過30年來，美國空軍不斷設法淘汰正式名稱為「雷霆II」（Thunderbolt II）的A-10，但先前都未能如願。如今美國空軍鐵了心，打算以1年淘汰約40-50架的速度，達到2029年讓它們徹底退役的目標。但擁護者堅稱，其他國家可能會想繼續美國空軍未竟的工作，而其中一個明顯的候選人就是烏克蘭。它正在抵抗俄軍殘酷的機械化攻擊，乍看之下，很適合這款坦克殲擊機。

可是分析指出，問題在於，正如烏克蘭所表明的那樣，防空系統已變得如此致命，未來由人駕駛戰機在戰場上空低空飛行，充其量只能說是「前途無量」。事實上，肯達爾在聯邦眾院軍事委員會會議上直言，烏克蘭「並沒有表現出太大的興趣」。

A Mystery Country Is Trying to Snatch Up America's Extra A-10 Warthogs https://t.co/w0UYx0UGqb — Popular Mechanics (@PopMech) April 26, 2024

而分析認為，台灣正面臨對岸威脅。一旦兩岸爆發衝突，兩棲運輸艦將湧向台灣，載有空中突擊部隊的直升機編隊會飛越台灣海峽，而滿載傘兵的重型運輸機將瞄準空軍基地和機場。然而，要是台灣有了A-10，這三種攻台運輸方式都不會太好過。在對岸攻台之初，包括花蓮佳山空軍基地在內，台灣有能保護 A-10免遭彈雨攻擊的設施，還有能在公路起降的戰機。

另一方面，分析指出，中越邊界長達800英里（約1287公里），1979年時兩國曾開戰，目前雙方有存有南海爭議。而越南擁有一支規模相當大，但卻資金不足的軍隊，習慣少花錢、多辦事，因此採購像 A-10這類過時的攻擊機並非不可能。萬一中越爆發衝突，A-10可以用來攻擊中方裝甲縱隊，或在南海充當武裝巡邏機，以擊沉中方軍艦。