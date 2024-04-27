113學年度四技二專統一入學測驗自27日起連續兩天舉行，受少子化影響，報名考生共計7萬5666人，比112學年度減少5000多人，人數再創新低。而今年報考制度出現調整，主要為第一階段篩選考科改為5選4，各校系成績最多只能採計4科，教團認為，有助於專業科目強、共同科目弱的技高學生。

技專校院入學測驗中心表示，27日舉行的首日考試，第一節考試科目為專業科目二，考試群類包含電機電子群電機類、設計群、家政群幼保類及外語群英語類等9項，共計1萬7813人應試，全國考場均無重大違規事項，各區進場及試場秩序良好。下午1時30 分則是共同科目國文科及英文科開始考試，應考人數為6萬9361人。

技專校院入學測驗中心指出，今日上午各地區皆已轉為多雲天氣，但中南部仍有稍微大雨夾帶閃電，考量氣候及交通因素，提醒考生除注意自身安全外，建議從寬評估路程，提早出門。

考量近日地震頻繁，技專校院入學測驗中心也發布「因應地震狀況處理3原則」，依照地震強度區分為「繼續考試」、「就地掩蔽」、「緊急疏散」3種情況，由考場分區主任決定處理方式，呼籲考生務必配合監試人員指示行動。

今年度考試制度有兩大變革，全國高級中等學校教育產業工會（以下簡稱全中教）表示，第一重大變革為四技二專甄試入學第一階段篩選時，考科改為5選4，在國文、英文、數學、專業科目一、專業科目二5科中，各校系至多只能採計4科。第二重大變革在於，甄試入學第一階段篩選時，一律以共同科目作為大倍率篩選，專業科目一、二為小倍率篩選。均有助於專業科目強、共同科目弱的技高學生。

至於各科考試內容方面，全中教認為，專業科目二試題難易適中，具鑑別度，試題包含基本設計實習、繪畫基礎實習，以動物擬人化宣導衛教，考驗學生創意。

全中教提到，國文科則是首見閱讀結合寫作，考驗學生整合運用能力，閱讀題組除考核學生閱讀能力外，亦挑戰考生的多元價值觀，而電影《富都青年》、古人飼養喵星人均入題，考題結合生活情境，題目靈活多變。

全中教分析，英文出題選材多元、AI時事入題 濃厚科技風，難度較去年稍減 ，對中等程度學生有利。