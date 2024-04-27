熱門短影音平台TikTok在美國擁有約1.7億用戶，但美國政府近日祭狠招，若大陸母公司字節跳動不出售TikTok在美國的資產，就將面臨全美封殺。對此，財經專家黃世聰表示，美國朝野因為有爆料說TikTok會把美國用戶的資料傳回大陸，且美方也想知道TikTok最核心的演算法，是如何影響美國人食衣住行和喜好，但TikTok也沒有要退讓，TikTok跟美國政界之間的對抗現在才剛開始，甚至支持和反對TikTok也將在美國掀起內戰。

美國總統拜登24日正式簽署國會通過的涉TikTok法案，要求TikTok的母公司字節跳動在270天內（最後期限為2025年1月19日）將其出售，否則將在美國全面禁止TikTok。對於在美國擁有約1.7億用戶的TikTok來說，影響甚鉅。而TikTok首席執行官周受資表示，「我們不會去任何地方，事實和憲法都站在我們一邊，我們期望再次獲勝」，據悉TikTok將以美國憲法第一修正案（國會不得制定剝奪言論自由的法律）為由對該法案提出質疑。

財經專家黃世聰昨在政論節目《關鍵時刻》表示，贊成和反對TikTok將會在美國掀起一場內戰，且TikTok還發聲明，不只會在法庭抗爭到底，CEO周受資還呼籲所有支持TikTok的人一起反對禁令。主持人劉寶傑也驚呼，一家中國大陸背景的公司，竟然在美國公開對美國政府宣戰。

美國總統拜登24日簽署TikTok剝離法案，執行長周受資怒批違憲；放話哪也不會去。（中新社）

黃世聰指出，美國有1.7億人是TikTok重度使用者，已經深入美國人的生活裡面，還衍伸很多商機，包括電影《芭比》、《奧本海默》因「芭本海默」的討論熱潮，低成本電影《愛愛愛上你》也因為TikTok宣傳讓票房從800萬美金標到2.2億美金，連天后泰勒斯都為了宣傳新歌重回TikTok，還有很多商品也是在TikTok宣傳後大熱賣。

黃世聰提到，《紐約時報》都報導「TikTok演算法嚇壞美國政客」，概括出演算法主要是依據「點贊、評論和播放時長」，但並不知道確切的演算法具體的內容，且報導也指出，TikTok依靠演算法在幾個小時之內就能分析用戶的喜好、是否藥物上癮，甚至從用戶允許取用的聯絡人名單、地理位置、IP位址等，分析交友等狀況。

黃世聰提到，此次美國國會朝野都要禁掉TikTok，是因為有內部爆料以及富比士很多調查記者查出來，TikTok每兩週會把1.7億名用戶的資料傳回大陸。且美國想知道TikTok的演算法是怎麼做到影響美國人的食衣住行跟喜好，但TikTok也沒有要退讓，TikTok跟美國政界之間的對抗現在才剛開始。