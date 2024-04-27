24歲楊姓國中女老師與校內女學生小萱（化名）發生師生戀，LINE對話頻頻出現曖昧語句，2人還多次在摩鐵、楊女的車上及住處等地，發生親密行為，楊女甚至以手指插入小萱性器完成性交行為，就連在會考當天凌晨，楊女還開車載小萱直奔摩鐵；小萱父親發現她頸部有「種草莓」，追問後得知實情，憤而對楊女提告。

法院審理，楊女辯稱，她在2023年5月20日會考當天凌晨1點，有開車載小萱到汽車旅館，她那天確實有喝酒，但是2人最多就是親吻跟擁抱，因為當天小萱要考國中會考。後來在畢業典禮當天中午12點，有載小萱回她的戶籍地，有擁抱之類的，有觸碰她的背、胸部，當天沒有用手指進入她的下體抽動。

楊女表示，後來有再見面幾次，在2023年7月18日上午10時許，有帶小萱到摩鐵，在那之前因為2人斷斷續續聯絡，小萱的情緒就比較大，他們花蠻多時間聊這件事，知道以她的身份，不應該跟小萱是這樣的情況，之後可能一個禮拜沒聯絡之類的，她就會發一些比較氣憤、沮喪的文章。

當天到最後2人有摟抱，有觸碰她身體的背、手、頭、臉、脖子，沒有觸碰胸部及下體，那天有在她脖子上「種草莓」。

法官檢視2人對話紀錄，楊女：「還有一件很重要的事情！」、「從跟你打砲之後，我沒有跟別人打過了！」、「真的每次摸到都很濕」、「好啦，你也記得山（刪）紀錄」、「這些對話」、「太危險」、「等一下換我me too」，顯見楊女確實曾將手指放進小萱下體內，足認楊女確實有做出性交行為。

法官日前依法宣判，楊女依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻之行為，共4罪，各處有期徒刑3月，可易科罰金。另犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，處有期徒刑5月。應執行有期徒刑6月。緩刑2年。

楊女並應於判決確定之日起1年內，接受法治教育課程2場次。緩刑期間內不得對小萱實施不法侵害，並禁止與小萱見面、接觸、通話、通信或其他聯絡行為；緩刑期間付保護管束。

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