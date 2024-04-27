剴剴日前疑遭出養前安置保母虐死，引發社會嘩然，為呼籲社會大眾重視兒少保護議題，兒童權益促進協會27日辦理集會。（林良齊攝）

剴剴日前疑遭出養前安置保母虐死，引發社會嘩然，為呼籲社會大眾重視兒少保護議題，兒童權益促進協會27日辦理集會指出，兒少保護議題橫跨衛福部、教育部、警政署、法務部，如剴剴虐死案，新北市、台北市及兒盟斷線，呼籲行政院應設立專責的兒少權益辦公室。

集會提出4大訴求「積極護兒不逃避，體制重整有效率」、「兒少福利要平權，育兒家長要後援」、「悲劇不能再重演，網絡必項要健全」及「司法改革不能等，兒少侵害加重刑」。

「終結兒虐、陽光再現」，兒童權益促進協會創會理事長王薇君表示，兒少保護的不能斷鏈，但在剴剴案中新北市府、台北市府及兒盟卻都斷線，應要把社會安全網升格成兒少權益辦公室，結合相關單位橫向聯繫，並要強化出養兒童的法及制度，以個案為中心，網絡共作即時橫血溝通，不漏接任何一位孩子。

王薇君說，雖然訴求中有加重司法刑責，但仍要從前端預防起，但她不贊成「虐嬰唯一死刑」，憂心如果無論情節唯一死刑，會讓犯人反而犯下更嚴重的罪行，應做的是修正兒虐案件的法律見解及構成要件，讓兒虐案件傷害及殺人犯意，區別標準明確化，避免情重法輕的遺憾。

律師葉恕宏說，每次陪伴兒虐案當事人走過法庭，但法院卻經常以過失致死、傷害致死，讓這些心存僥倖的犯人能夠逃過一劫，呼籲司法院、法務部應成為人民及家長的後盾，而不是成為社會安全網的漏洞。

來自新竹縣育有三子的江媽媽27日北上參與集會坦言，政府未重視兒童保護，包括剴剴、新北國中割頸案都未被重視，希望政府能善盡保護兒童責任、提出改革措施，讓兒少能夠開心成長。