網銀指出，本次共提名4席董事，董事遴選秉持專業、ESG與女性平衡三原則，並呼應股東行動主義率先推出自然人董事人選，涵蓋金融、法律、財務會計、人力資源各領域專家學者，盼以獨立自主專業學者提升公司治理高度，以宏觀緯度落實股東行動主義精神。

網銀這次一般董事2席包括前立委許毓仁、哈佛大學教授王常懿，2席獨董為法學教授王志誠與大學副教授李麗澤。

泛網銀部分，一般董事提名人有：典範法律律師事務所律師蘇仙宜、寶島聯播網董事長賴靜嫻、正修科技大學副校長鄭舜仁及鉑鉅控股投資專戶的法人代表金景資本總經理郭秀娟。獨立董事提名人為永華商務法律事務所主持律師王元宏、大智澈見國際股份有限公司B型企業認證(ESG)管理顧問師謝瑤玲。

網銀去年第4季大舉加碼智冠持股，智冠公司派與台鋼集團旗下榮剛換股，以1股智冠換發2.2股榮剛，力抗網銀，雙方結盟後稀釋網銀持股比例，公司持股順利過半，若股東會上配票沒有失誤，可順利保住經營權。

網銀也發出新聞稿指出，針對這次董事提名人選，網銀為追求完善公司治理，始終不斷向國際學習取經，也一直在思考如何可以善盡股東權利，協助朝向更專業健全的公司管理體制發展，接軌國際趨勢。網銀以宏觀專業的角度，提出優化智冠公司治理的人選，打破一般大眾對酬庸董事的負面觀感，期以專業人選在股東會上得到所有股東支持，不僅呼應股東行動主義，更強化董事專業角色的監督功能。