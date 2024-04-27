前主播蕭彤雯，今（27日）與寇乃馨、馬力歐出席三立《超級帶貨王》開錄記者會。談到近期網紅七寶媽「林叨囝仔The Lins' Kids」在直播中與兒子以訕笑態度談論「資源班的問題學生」，遭到網友砲轟及10多家廠商切割一事，也會讓兒子進入直播鏡頭的蕭彤雯直言，希望七寶媽可以好好深思當媽媽最重要的責任是什麼。

蕭彤雯直言，「我希望她以媽媽的立場去思考，小孩說出話的當下，你應該要引導他進行機會教育，現在很像把事情推給孩子，說真的我為孩子感到非常難過，希望她重新思考，我們是要把孩子帶到世界上，把他引導成善良的人」。

她坦言，跟家人一起直播是風險，「像七寶媽就是網友問了他問題，她在問兒子後引發的問題，但問題還是出在媽媽本身跟道歉的方式，奉勸大家還是要多讀書，不要只是賣東西，畢竟講話的轉折點很重要」。

她感嘆，當年幼的孩子說出「問題學生」4字時，可能是因為還沒建立同理心，亦或者還沒意識到背後的意思，「如果是我，我會反問兒子『問題學生是什麼』，透過溝通再去教育他，做一個良好的示範」。

蕭彤雯認為，現今網紅的竄紅速度太快，跟一般藝人經歷很多打拼後，格外珍惜羽毛不同，「很多人會覺得隨便講講沒關係，不覺得說錯話沒關係，也沒有認真看待每一句話」。寇乃馨贊同，表示水能載舟、亦能覆舟，一定要靠信用為人處世。

七寶媽Sydney近期直播業配時與兒子以訕笑態度談論「資源班的問題學生」，遭到網友們炎上，她25日上傳道歉影片，解釋她當下沒聽清楚兒子對話內容，所以無法即時制止，允諾往後會對改進對兒子的教育，「請大家繼續再給我們機會，我們會不斷地改進，真的很抱歉」，未料再次惹怒網友，她最終在26日關閉所有社群。

網友們不滿Sydney將過錯推到兒子身上，留言炮轟她，「看影片妳不但聽得一清二楚，說完資源班三個字也笑得非常非常大聲耶！我們可是聽得清清楚楚！！」「竟然想甩鍋給兒子」。

Sydney一家人爭議不斷，她去年遭爆挺孕肚登山、揹1歲女兒滑雪深蹲、讓孩子獨自搭Uber，遭高雄市府認定違反兒少法。她後來又被翻出曾餵孩子吃生山羌肝臟、爆出非法導購氣喘噴霧劑等事，林叨爸也被質疑貪小便宜，用身心障礙手冊買高鐵半價票，形象大翻車。