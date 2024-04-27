地震重災區天祥青年活動中心有蛇出沒，員警持捕蛇夾，讓牠無法動彈。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

山興派出所獲報民宅有蛇入侵，赫然發現一次來3條。（鳳林警分局提供／王志偉花蓮傳真）

山興派出所獲報民宅有蛇入侵，赫然發現一次來3條，都被抓回籠子。（鳳林警分局提供／王志偉花蓮傳真）

最近天熱蛇類出沒頻頻，不過民眾也忍不住會與地震做聯想。鳳林山興派出所獲報民宅有蛇入侵，赫然發現一次來3條，來不及等縣府委外捕蜂抓蛇人員到來，員警就親自上陣，將亂竄的錦蛇逮回；稍早地震重災區天祥青年活動中心也出現蛇，員警持捕蛇夾，讓牠無法移動，被載到深山處野放。

山興派出所副所長周正治得知獲民眾家中有蛇侵入，與義警楊席龍持捕蛇夾及籠子前往。有3條長約50公分錦蛇，活動力旺盛，竄入蓄水桶內，為避免錦蛇亂竄，縣府委外捕蜂抓蛇團隊未必能即時趕到現場，員警就親自上陣，使用捕蛇夾將蛇逮住，鬆了一口氣。

早在16日新城警分局天祥派出所副所長李文光、警員沈明諺接獲報案，指在天祥青年活動中心房間內有蛇。由於台8線中橫公路因受0403強震影響，多處道路坍方，員警考慮交通管制問題，不方便請業管單位派人上山抓蛇，於是攜帶捕蛇夾前往。

經現場員工表示，疑似因地震關係導致蛇從山區跑出來，員警便持捕蛇夾順利夾住蛇頭，這條蛇約2公尺長，員警捉到蛇後，載至深山處野放。

這時花蓮天氣正熱，此季節蛇活動力旺，不過，4月花蓮地震不斷，似乎蛇類也出現頻繁，懷疑蛇被「震」出的異常反應。

警方說，遇到不明種類的蛇，首先要遠離，並請立即撥打110或119電話報案，聯繫權責單位至現場協助處理，切勿自己徒手驚擾蛇類，以免讓自身陷入危險。