由桃園區公所舉辦之「2024大樹林文化巡禮」活動，於今（27日）、明2天在桃園區三民路、介壽路口的陽明公園舉辦，現場有好玩的手作DIY課程、精彩的FOCA福爾摩沙馬戲團《潘朵拉的盒子》、活力健康在地社團藝文表演、以及大樹林趣味問答送好禮、明華園戲劇團演出等精彩活動。

桃園警察分局為落實執行警政署「新世代打擊詐欺策略行動綱領識詐1.5」宣導工作，藉由生動活潑的互動，宣導最新詐騙手法-AI變臉詐騙。

桃園分局吳明彥分局長呼籲，為避免「AI變臉、變聲偽造假親友！」等手法詐騙，請於接到假親友的來電時，請對方「左右擺擺頭、臉前揮揮手」詢問事先約定好的「通關密語」或是自家人才知道的獨門暗器做防範。

警方提醒，民眾務必謹記「2不及3要」，一起來防範AI詐騙！所謂2不：眼見不為憑不匯款、不提供個人資料。所謂3要：要記得與親友約定通關密語、要求對方左右擺頭或在臉前揮手、有疑慮時要撥打165反詐騙專線來多方做查證。

桃園分局也呼籲大家留意交通安全，加強宣導「防制酒駕、駕駛車輛應該停讓行人、行經路口應減速慢行、路上行人也要遵守交通安全規則、注意大型車內輪差」等基本的交通安全常識灌輸給民眾，希望交通安全理念全面深化於民眾內心，以有效防制相關交通事故發生，確保良好的交通秩序。

反詐騙意識及交通安全理念與民眾生活息息相關，桃園分局將持續利用各項機會來強化宣導，減少民眾受騙機會，也希望降低相關交通事故發生，確保民眾生命及財產安全。