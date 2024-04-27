花蓮今（27）日凌晨接連發生規模5以上地震，不少人在睡夢中驚醒，日籍女星麻衣（佐藤麻衣）則透露，雖然日本也常發生地震，但第一次在台灣遇到這麼大的，而且第一次聽到國家級警報，讓她驚呼：「跟日本的聲音不一樣。」

麻衣今（27）日在限時動態表示，昨（26）晚結束錄影後，和閨密一同去聚餐、聊天到深夜，後來跑去洗澡，不料才剛洗完，手機就傳來地震警報聲，「就搖搖搖，沒穿好衣服在那邊動不了」。

麻衣曝地震時狀況。（圖／IG@mai_sato_1113）

接著她坦言，雖然日本近來也常發生地震，但這是第一次在台北遇到大地震，且第一次聽到國家級警報，直呼：「跟日本的聲音不一樣」，最後也不忘祈求平安，希望不會有災情發生。

事實上，麻衣2014年與前夫王泉仁結婚，並育有1子，她因此淡出演藝圈，專心照顧家庭，但兩人在2023年離婚後，由她一人獨自撫養兒子，離婚後近期恢復演藝工作，不過她的家人都留在日本，於是有人推測她可能選擇台日兩地往返。