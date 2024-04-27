有民眾近來在臉書「爆料公社」分享，家人在超商買了2盒微波水餃，打開後發現其上面布滿黑點，以為是「黑松露」口味，怎料吃了2顆後就出現腹痛、噁心症狀，顯然是吃下發霉食物所致，急忙掛急診。醫師提醒，食物只要有一小部分發霉，就應全部丟棄，千萬別以為切掉發霉部分仍可食用，看不見不代表不存在。一旦細菌、黴菌進入腸胃道，會造成腹瀉、嘔吐等症狀，嚴重甚至會引發敗血症，並有增加致癌的可能性，不可不慎。

食物發霉是生活中常見的事，肝膽腸胃科醫師詹宜學曾在個人粉專撰文表示，環境、時間、溫度、濕度等諸多因素，都會造成黴菌的孳生。值得注意的是，若從肉眼就發現食物發霉，代表黴菌已大量生長，至於沒看到的不代表沒有黴菌，所以切掉或洗掉發霉的部分只是自欺欺人。

詹宜學接著強調，發霉的食物就是壞了，絕對不能吃下肚。其除了有黴菌外，還會有細菌產生，一旦進入腸胃道，就會導致腹瀉、嘔吐、血便、消化不良等症狀，嚴重甚至會引發敗血症。另外，若經由腸胃道進入血液，跑到肝臟造成急性、慢性肝炎、肝臟膿瘍，也有可能導致肝癌，尤其免疫力低下族群，務必要特別注意。

談及發霉食物與癌症的關係，詹宜學說明，肝癌、胃癌、大腸癌的成因並非單一因素，但這些壞掉的食物是會產生致癌因子。例如幽門螺旋桿菌被證實是造成胃癌的危險因子之一，而黴菌產生的黃麴毒素，也被證實是造成肝癌、胃癌等惡性腫瘤的危險因子。

詹宜學提醒，吃到發霉的食物就是等於吃到壞掉的食物，千萬別跟自己身體過不去，身體健康的人吃到頂多就是拉肚子，稍微嚴重一點則會上吐下瀉，但若常吃進發霉的食物，就要特別留意自己身體狀況。

此外，針對民眾所分享的這起「黑點水餃」事件，超商業者則回應，接獲此事後已第一時間關心消費者健康，並協同廠商展開調查，初步判斷為產品含水量高所致，目前該產品已暫停供應，後續除持續關心消費者健康，亦盼取得該產品，調查問題產生的真正原因，並進一步改善商品品質。