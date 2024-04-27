0403花蓮大地震災情慘重，而專業的搜救犬們頻頻立功，表現亮眼。基隆市消防局27日在中山高中舉辦義消校閱和全國體技能交流示範演練，市長謝國樑除了感謝義消夥伴和出勤的特搜隊員外，也強調正在研擬引入搜救犬，讓基隆也成為經過認證、擁有專業配備及能力的搜救隊，強化救災的專業與能量。

謝國樑表示，在校閱義消隊伍的過程中，看到大家都精神抖擻，隊伍紀律嚴明，讓他也深感欣慰。近年來消防工作日趨繁重，警消人員人力不足，非常感謝各位義消打火兄弟姐妹共同努力付出，才能夠有效地守護各位市民的生命財產安全，他特別以深深的一鞠躬，表達對於義消夥伴們的感謝之意。

本次花蓮震災中，許多搜救犬透過專業訓練，協助搜救人員順利執行任務。圖為10日協助找到罹難者的搜救犬Wilson。（本報資料照）

基隆市消防局27日在中山高中舉辦義消校閱和全國體技能交流示範演練，市長謝國樑表示正研擬引入搜救犬，強化救災專業量能。圖為演練情形。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑強調，為了讓大家在協勤時更有保障，市府正積極爭取財源更換消防車輛以及裝備器材，讓大家執行救災勤務時沒有後顧之憂，尤其最近特搜隊遠赴花蓮協助進行救災工作，回來後經過開會討論，決定要加強基隆特搜隊的專業配備跟能力，並搭配搜救犬，成為北臺灣經過認證的重要特搜隊伍。

基隆市消防局長游家懿補充，基隆市搜救隊目前並無搜救犬編制，為了通過消防署中級搜救隊的認證，必須要配有搜救犬，市長和議會也非常支持，目前正在訂定相關計畫引進搜救犬，培訓消防隊員擔任領犬員，加強搜救能量。

基隆市消防局27日在中山高中舉辦義消校閱和全國體技能交流示範演練，市長謝國樑表示正研擬引入搜救犬，強化救災專業量能。圖為演練情形。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市消防局27日在中山高中舉辦義消校閱和全國體技能交流示範演練，市長謝國樑表示正研擬引入搜救犬，強化救災專業量能。圖為演練情形。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

校閱與交流活動中也示範演練數種項目，包括人命救援、水帶建立及救護技術等，藉由系列演練，展現出義消平時訓練應對災害和急難情況時的能力，對於協助消防局提昇防救災能力，保障市民生命財產安全，將有很大助益 。

義消總隊總隊長曾紀嚴表示，希望藉由示範演練，讓義消了解全國義消體技能交流的比賽項目和重點技巧，期待在明年的全國義消體技能交流活動中獲得佳績，並歡迎基隆市年滿18歲以上的熱血青年一起加入義消，共同建立安全宜居的有愛城市。