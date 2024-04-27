台電大林廠郭姓經理2018年擔任工程師及課長時，涉嫌與廠商勾結、護航2標案，每標案收取55萬元回扣，事後遭檢調查獲。高雄地檢署日前傳喚郭男到案，見郭男仍不認罪，為避免他串供滅證，向法院聲押獲准。

2022年雄檢偵辦某國營企業弊案時，發現台電公司大林電廠人員涉及採購弊案，2018年郭男先後擔任工程師及課長，經手該廠勞務採購案，疑似在勞務採購標案中灌水、墊高底價，還護航協助洪姓廠商得標，每件標案事後收取55萬元回扣。

今年1月，雄檢指揮高雄市調查處執行搜索，並傳喚郭男、張姓承辦員、林姓承辦員、洪男等人到案，4人否認涉案，複訊後認定4人涉犯貪污治罪條例、偽造文書等罪，向法院聲請羈押禁見。當時張男、洪男2人遭羈押禁見，郭男、林男分別15萬和10萬元交保候傳

檢方查出，郭男於2018至2019年間先後擔任該廠工程師及課長，得知某廠商有意投標利潤較佳的勞務採購案，竟與該廠商約定以每件標案收取55萬元回扣為代價，協助該廠商順利得標上開2標案後，再由廠商依約交付110萬元款項。

雄檢23日指揮調查局高雄市調處到郭男居所執行搜索，並約談相關人到案，郭男依然否認涉案，被檢方認定有逃亡、串證之虞，並有羈押之必要性，當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見獲准。