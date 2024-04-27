臺南市佳里區今日在六里聯合活動中心表揚17位模範母親，由慈暉媽媽建南里王蔡翠芳及自強媽媽南勢里劉玉琳代表全區接受市長黃偉哲表揚。

自強媽媽劉玉琳現年35歲，丈夫為泥水工，8年前在工地發生意外往生，當時夫家怪罪她，把她趕出門，長子未滿1歲，她還懷著長女，原本無憂無慮的天堂生活，頓時掉入地獄，她知道哭訴無用，自己到便當店打零工，靠著每月1萬多元的微薄薪水及單親家庭補助，一點一點的養大兩個幼兒。

「屋漏偏逢連夜雨！」2年前劉玉琳發生車禍，腳粉碎性骨折，也影響說話能力，無法再外出打工，跟母親商量後，開始去批發蚵仔，剝殼後賣給餐廳、攤商，收入雖然不穩定，經常每月透支，但她不怨天尤人，每天只想多剝些蚵仔，貼補家用，讓1對兒女生活無虞。

劉玉琳說，兒女現在就讀小四、小三，從小到大無法補習、學才藝，但兒女都很懂事，不但沒吵鬧，女兒這次段考國文還考了99分，看到女兒的好成績，她覺得所有的辛苦都瞬間消失，都值得了。

劉玉琳的母親是南勢里第12鄰鄰長，熱心公益，平時待人和氣，她受母親影響，閒暇時還當義消消防員、慈濟志工，替社會盡自己一份心力。

劉玉琳還年輕，她說至今尚未遇到感情緣份，如果真遇到，她可能也會為了兒女而裹足不前，未來她不想去考慮自己的事，只想把2個孩子先帶大。

佳里區各里模範母親代表共17人，分別是建南里王蔡翠芳、安西里周陳阿粉、文新里鄭美玉、東寧里陳吳素娥、忠仁里黃陳秀美、六安里謝陳麗靜、鎮山里郭黃日蓮、南勢里王黃麗珠、佳興里黃張阿説、民安里王淑美、子龍里黃怡蓁、佳化里孫鳳英、營溪里黃陳金潘、海澄里楊曾麗珠、下營里林簡妙娟及塭內里黃劉梅、南勢里劉玉琳。