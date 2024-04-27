不少公司行號會去好市多採購商品，一名網友日前在賣場查看一台印表機，價格為7459元，並拍照回報給公司，沒想到隔天再去竟然變成9599元，差一天就貴了2140元，當場嚇傻。網友看了驚呼「通膨這麼嚴重嗎？」也有內行網友表示，網路查詢其他通路價格大約都要9千多元，認為一開始可能標錯價；另有會員猜測漲價可能是為了後續活動做準備。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文表示，日前去買場查看一款HP彩色雷射無線網路印表機，價格為7459元，他拍下照片回報公司；沒想到隔天再去，發現同款商品竟然變成9599元，比前一天貴了2140元。

原PO當下還以為看錯，直呼「商品和內容物完全一樣，隔一天就漲價，而且還漲很多。」許多網友也傻眼，「台灣通膨這麼嚴重嗎？」還有人笑說「跟服務台說要買昨天那一台印表機」、「可以拍一下我的股票嗎，會不會也暴漲？」

內行網友則表示，該款商品在其他通路價格都要9千多元，懷疑好市多原本7千多是錯誤價格，不過如果提前一天買的話就賺到了；另有會員猜測，「漲價是準備做活動，讓消費者誤以為撿到便宜，我觀察很多次了。」