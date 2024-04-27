為兌現本月19日在金門地區首長聯繫會報承諾幫助金門縣財力級次分級、金門自來水廠財務借貨利息問題及設置金門榮民之家等3案，行政院政務委員張景森昨（26）日特別召開跨部會協調會議尋求解方，金門縣長陳福海也率縣府團隊親自赴台與會溝通協調，並呼籲政府部門應聯手合作，共同解決阻礙地方發展之難題。

陳福海指出，有關財力級次分級方面，金門縣自有財源規模在全國各縣市名列倒數第3，僅優於澎湖及連江縣；然因過去金酒公司營收良好而擁有較佳的自有財政收入，就未與澎湖及連江縣同列財力級次第5級。

金門縣政府財政處長陳國庭也在會報中提及，台灣本島有9個縣市自有財源超過100億元，超過金門縣總預算財政規模，相較其他縣市，金門縣的財政收支規模明顯較小。

對此，陳福海表示，雖然金門有較佳的自有財政收入，但財源規模小，實際上並沒有足夠的預算啟建重大建設，以至於基礎設施嚴重落後，變相的是財政努力的縣市反而被不對等的看待。

與會的金門縣主計處長王崑龍也提到，由於前幾年因疫情導致金門財政水位下降，金門縣每年都面臨近20億的財政短缺問題，為此不得不暫緩非迫切性的基礎建設，但此並非長久之計，畢竟基礎建設直接關係到金門縣民的日常生活品質和社會發展的全面性。

張景森對此表示確實不甚合理，協調主計總處首先檢討「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」一般補助款比例，得視縣(市)政府財政收支狀況，由國庫酌予補助對金門縣的補助比例提高；其二，重新計算財政級距劃分，對於縣市政府財政上的努力，而使自有財源較高者應予以鼓勵，而非變相懲罰，在計算方式上應合理調整；其三，基於金門作為離島的特殊性，研議將離島財政級距直接劃分為第5級；最後，修正「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」或於「離島建設條例」修法定明。對此，主計總處副主計長陳慧娟表示，同意離島具有特殊性，將審慎進行研議。

而有關金門自來水廠財務借貨利息問題致使水廠財務困難，副廠長盛佑鼎說明，為解決金門長期水源問題，行政院於2013年核定總經費13.5億的「金門自大陸引水工程計畫」，但工程僅將陸水引至田浦水庫，但沒有包含受水池、洋山淨水場及後端管線輸送水等工作，促使金門縣必須自籌15億執行後續擴建計畫工程，以確保引進的陸水之品質，經由處理後輸送至金門各家戶。水廠依行政院核定內容籌措資金，造成水廠營運成本提高，水廠實際營運的虧損與水利署編列預算額度有所落差，導致財務周轉困難，影響了水廠的正常運作。

陳福海對此表示，民生用水、用電本是中央應承擔之責任，去年台電在金門即負擔超過20億元資本支出，每年供電虧損約24億皆由中央負擔；在自來水方面，澎湖由台水公司負責，無須承擔自來水之業務及財務壓力，而金門縣政府協助中央辦理水資源開發及自來水事業工作，尤其在執行大陸引水計畫時，任內縣府團隊盡力協助完成通水計畫，包含將陸水水價由每噸3塊多人民幣談到2元，大陸引水工程招標節省公帑約2.2億工程款等，再加上完成擴建計畫工程項目，讓陸水能發揮效益，在三年前遭遇五十年的大乾旱，才能讓鄉親有水可用。針對水廠營運虧損，中央應全額承擔，才符合「離島建設條例」第14條精神，若有法規及認定模糊之處，請協調考慮以修法來補充規定。

水利署副署長黃宏莆回覆表示，「自來水擴建計畫(第一期)」工程，行政院核定係由縣府自籌，後來雖然縣府有來函提出利息支付需求，但2022年5月行政院核定建設期間的利息可由該署負擔，但經營期間之利息原則上由縣府自付。

張景森認同陳福海之主張，中央應依據「離島建設條例」精神足額撥補水廠營運虧損，讓金門自來水廠能正常營運，在差價補貼延遲撥補產生營運借貸之利息，水利署已允諾檢討撥補，但有關行政院核定擴建計畫自籌經費所產生利息部分，也請水利署及金門縣政府能再釐清原意，讓金門水廠營運財務問題能獲得解決。

最後，針對設置金門榮民之家一案，金門縣社會處專員楊菱琪說明，金門榮民人數居於全國第8高，卻無一處榮民之家，老人福利機構也僅有大同之家與松柏園，在此二機構入住長者中有高達6成具榮民身份。實際上，金門縣老人福利機構量能與照顧資源相當有限，既無衛福部設置老人之家，亦無私立老人福利機構，有待中央挹注更多資源。

陳福海對此補充，金門有其歷史的特殊性，榮民保衛古寧頭、八二三戰役，他們是實際上經歷過無情戰火的洗禮，設置榮民之家是精神指標，不僅符合地方需求也能體現政府照顧榮民的美意，一同為地區的長者及榮民建構良善的安養環境。

對此，張景森聽聞後認可陳福海的說法及訴求，退輔會副主委李文忠也請縣府提供大同之家、金門醫院、松柏園安(就)養人數，進一步整體綜合性需求人數評估、所需土地及興建經費，將於近期親赴金門實地了解，並提及未來營運策略上或可採分院的概念規劃建置研議。

陳福海強調，金門面臨著財政級距不合理、自來水廠財務困難以及榮民安養住所等重要問題，這些都是亟待解決的挑戰。感謝政委張景森對縣府的支持和認同，能夠在地區首長聯繫會報後，一週內立即協調召開三場專案會議，同時希望中央相關部會能夠理解金門的特殊情況，並提供政策上的支持，以在最短時間內達成共識，協助金門解決難題。