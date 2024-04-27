客家歌手謝宇威在舞台上唱歌，地上鋪滿了桐花五月雪。（邱立雅攝）

近年因氣候因素，桐花花開時節已從5月雪往前推進到4月即綻放，新竹縣府選定峨眉十二寮推出桐花祭，串聯人、文、地、景、產，透過在地創生及返鄉青年凝聚在地能量，展現竹縣客庄族群多元文化的豐富性，27日開幕式中，縣長楊文科、客委會副主委周江杰等人一同啟動新竹遶桐花桐聚時光村系列活動，並參與在地特色體驗。

出身峨眉的楊文科回憶起富興國小校歌，歌詞中可以有著：「獅嶺碧、眉溪清，遙望五峰六合晴，地靈人俊傑、茶味好馳名，前輩能勤學，恩師善育英。」將在地風情及農特產都敘述出來。此次桐花祭以在地接待、在地創生、在地青年及在地體驗作為主軸，帶來深度探索在地人文及客庄人情味。

周江杰說，以前說桐花是5月雪，現今幾乎都在4月中旬就開始綻放，從南部一路往北部綻放，邀請所有民眾來到新竹縣賞桐花，在桐花樹下野餐，也可以坐峨眉遊艇遊湖、品嘗在地客家美食。

活動整合在地商家資源，體驗在地生態教育、綠色旅遊推廣、客家藝文、特色創作及客家農食，5月4日至5月5日則以迎花、尋花、花聚及花果4大主題活動，規畫新竹遶桐花桐聚時光村體驗套票，可參與豐富的藝文活動外，並以特色農事體驗帶領民眾探索在地人文與桐花。

文化局長章宗耀表示，新竹縣除了峨眉辦理桐花系列活動之外，還有新埔文學茶桐花行旅、來里山動物家野步橫山療癒桐花之旅、關西橫山野步賞桐及關西古蹟巡禮賞桐趣等桐花秘境小旅行。