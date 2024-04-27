一名快要30歲的男網友分享，他工作穩定、長相不錯，但至今仍母胎單身，朋友都說可能是因為他太老實，讓他很好奇「老實穩重的男生，是不是到了一定年紀就很難脫單？」不少人搖頭表示，感覺朋友口中的老實不是優點，而是委婉的貶義詞，建議原PO可以好好經營自己，拓展生活圈。

一名男網友昨天在Dcard上分享，他今年快30歲仍舊母胎單身，平常工作穩定，對於未來的目標也很明確，屬於那種默默努力做事的人，平常也不愛玩，每天就是兩點一線，下班直接回家，除非有同事或朋友約才會出去。

男網友表示，身邊很多朋友都說他長得還不錯，可惜就是太老實了，才一直沒有交到女朋友，他很想脫單，加上聽到太多朋友都說他太老實才單身，因此很好奇「老實穩重的男生，是不是到了一定年紀就很難找另一半？」

貼文引起網友討論，不少人懷疑「老實」可能不是優點，而是比較委婉的貶義詞，感覺原PO很乖，但生活似乎也頗無聊；另也有網友認為，老實男很棒，感覺原PO一直單身，可能是因為身邊缺少女性，建議可以拓展生活圈或多參與朋友聚會，要不然兩點一線的生活，要怎麼遇見另一半呢？