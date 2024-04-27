新北市39人旅行團4月初在台南白河某甕仔雞餐廳用餐後疑似食物中毒事件，台南市政府衛生局獲報當天展開稽查，並完成相關檢體採樣後，27日公布檢驗結果，確定檢出諾羅病毒，但與食品並無明確直接的因果關係。

台南市議員王宣貿指出，4月9日事件發生後，對白河甕仔雞生意造成打擊，也讓許多店家受到波及，紛紛跳出來澄清「不是我們」，嚴重影響店家的生意，如今終於還白河甕仔雞的清白。

據了解，新北市樹林區39人旅遊團今年4月8日到南部旅遊時，前往白河一家甕仔雞餐廳用餐後，陸續有25位團員出現嘔吐、腹痛等不適症狀，立即送往嘉義大林慈濟醫院治療。台南市衛生局隔天接獲嘉義縣衛生局通報疑似食物中毒案後，當天即採檢稽查。

衛生局表示，此案共採樣食品檢體6件、環境檢體6件、廚工檢體19件，檢驗結果全都是陰性；至於旅行團腹瀉病患的4件檢體，則都檢出諾羅病毒，依檢驗結果研判，全案與食品並無明確直接的因果關係。

衛生局也提醒，諾羅病毒的特色之一就是傳染性很強，傳染途徑除了食物與飲水之外，也包括了飛沫傳染、吃到被汙染的食物或飲料，或接觸諾羅病毒患者使用過的物品等，都可能因此被感染，且只要極少的病毒量即可致病，因此食品業者務必做好自主管理。