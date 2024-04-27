「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」推出快閃限定「土芒果季」，為期3至4周的土芒果不計成本無限量供應。(馬辣國際餐飲集團提供)

「豪享」自助餐廳餐以魅力多元的新加坡餐飲文化為主，新推出主題菜色「舌尖上的星國之旅」誘客。(高雄萬豪酒店提供)

換季也換菜色，「豪享」自助餐廳餐特別禮聘星馬名廚李國祥主廚客座交流，推出10多道新加坡在地佳餚，以酸、甜、香、辣等多重調味融合台灣食材，重新詮釋家鄉風味。(高雄萬豪酒店提供)

「舌尖上的星國之旅」，可品嘗到被譽為「新加坡國菜」的「海南雞飯」，鮮濃口感令人欲罷不能。(高雄萬豪酒店提供)

台灣人愛吃Buffet，不管是星級飯店還是連鎖餐飲，都設立吃到飽自助餐廳滿足大眾口腹之欲。台灣吃到飽餐廳競爭激烈，各品牌紛紛推陳出新搶食市場大餅。「馬辣」麻辣鴛鴦火鍋推出期間限定「土芒果季」無限供應，搭配周間「吃爆3小時」方案，預料吸引更多客人到店消費。高雄萬豪酒店館內的「豪享」自助餐廳則是推出「舌尖上的星國之旅」，期盼透過新加坡多元的美味料理帶動新一波的人潮與錢潮。

【馬辣土芒果季開跑 平日下午狂涮3小時超爽】

迎接夏季到來，以高CP值受到大批網民喜歡的「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」，即日起推出快閃限定「土芒果季」，為期3至4周的土芒果不計成本無限量供應，平日還能免費升級「吃爆3小時」方案，讓吃貨們吃得開心又過癮。

期間限定的「土芒果季」精選由屏東枋寮鄉新鮮直送的土芒果，充足的日照、豐沛的雨水，再加上落山風的吹佛，屏東枋寮的芒果香氣比起一般品種更加濃郁純粹，金黃果肉香甜可口，令人垂涎。品牌表示：「屏東直送的土芒果顆顆人工洗淨，再以竹籤串起，以十字刀割畫表皮，只要將旁邊的果皮剝下，方便拿取食用外，還能獲得小巧可愛的芒果花。」

為給粉絲們更好的用餐體驗，5月31日前，平日周一到周五，揪友在下午3點前進場，用餐時間從2小時延長至3小時，超過百種餐點暢食暢飲，讓顧客們無壓享受美食。該方案51勞動節不適用。

【星馬名廚客座豪享 品星國美饌舌尖偽出國】

高雄萬豪酒店「豪享」自助餐廳為了帶給饕客新鮮感，日前特別禮聘星馬名廚李國祥主廚客座交流，推出10多道新加坡在地佳餚輪番登場，李主廚以酸、甜、香、辣等多重調味融合台灣食材，重新詮釋家鄉風味。餐廳內還有上百道多國美食Buffet一次暢食，星國美饌於午、晚餐時段無限量供應，成人每位920元加1成起。

「豪享」自助餐廳新主題「舌尖上的星國之旅」，以多元的新加坡餐飲文化為主軸，集結獅城的特色料理於餐檯上供賓客自助享用。主廚推薦必吃的是擁有「新加坡國菜」美名的「海南雞飯」，嚴選自然放牧的玉米雞，浸泡於香料與雞油蒸煮，並用滾水及冷水反覆交替，使肉質更加緊緻有彈性，再加入金桔汁與辣椒帶出酸辣口感；其搭配的雞飯也十分考究，將泰國長米浸入於斑蘭葉、雞高湯、雞油及多種辛香料蒸煮40分鐘，鮮濃口感令人一口一口吃不停。

另一道新加坡必吃美食「肉骨茶」，添加足量的八角、桂皮、川弓、杞子、陳皮及丁香等10多種中藥材與香料熬煮茶湯，再加入肉質肥嫩的五花肉與排骨，口感溫潤香醇。此外，還有到訪新加坡必吃的經典小吃「香蕉班戟」現在免出國也能吃到，將煎至金黃的薄皮捲餅包裹旗山盛產的香蕉，果肉飽滿香甜，以鮮奶油稍加調味即可。