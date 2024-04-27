電競知名網紅Toyz（劉偉健）2021年捲入涉嫌販賣大麻菸彈遭起訴，一審判刑4年2月徒刑，Toyz提出上訴，本月6日宣判駁回上訴，依毒品罪判4年2月徒刑，最快下月就要入獄服刑。對此，他所合作的浪直播稍早回應媒體，坦言Toyz本人有點驚訝，明(28日)他會現身說明此事。

Toyz日前在直播中提到宿敵實況主「統神」張嘉航的失言爭議，開砲批評表示未來不會再參與和統神有關的演藝工作，以提醒自己，聽聞統神Youtube頻道被關，他更開心地在直播中噴笑，表示心情好到想去夜店包場開趴同歡。未料，今傳出他最快5月將入獄服刑，據《ETtoday星光雲》報導，浪直播發言人表示，此案件不會影響和Toyz的合約，明天的《小劉會客室》也不會停播，會一如往常進行。

發言人預告Toyz明天會在直播中說明被判刑和服刑的細節，「toyz對於這個消息有點驚訝，目前也要消化這件事情。」而對於Toyz涉案，檢察官之前表示，認為Toyz有許多年輕粉絲，沒有做良好的示範，實屬不該，但考量到他坦承犯行供出毒源、配合偵查，請求法官依法酌減其刑。

一審時，法院依毒品罪判劉偉健4年2月徒刑，Toyz不服上訴後，最高法院認定劉男未於有偵查犯罪職權之公務員知悉犯罪事實及犯人之前，向該等公務員坦承犯行，與自首要件不符，駁回上訴，預計在5月時入監服刑。

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