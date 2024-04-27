正所謂物以類聚，人以群分，微博運勢專欄點名3星座女生很有主見，不僅對未來很有規劃，事業上也極具野心，讓許多追求者望之卻步，唯獨越有本事的男人越能看見她們的魅力所在，也敢於追求，不怕輸她們一大截。

▍處女座

處女座個性挑剔、眼光長遠，對於未來多有規劃和考量，看不上態度散漫幼稚、不求上進的對象，反倒是跟她們有著相同奮鬥目標的男性，越能看見處女女的優秀之處，甚至激發男人的征服心態。

▍獅子座

獅子座眼光高、野心大，所有事情都會努力做到最好，這種價值觀和意志力，讓她們一步一步邁向成功。雖然獅子女很受異性歡迎，但太過平庸的男子駕馭不住獅子女也是事實，所以真的敢追求她們的男人，除了膽量不會太差，也勢必很有本事。

▍摩羯座

摩羯座理性踏實，思想也比較成熟，所以對於那些行為幼稚、不求上進的男性較為排斥，只有想要安定、有點閱歷的男性才能體會到摩羯女的好。更何況摩羯女的事業心重，強強聯手、旗鼓相當的感覺也是事業型男人所追求的。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。