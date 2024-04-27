帥警服務於保七第9大隊合歡小隊。( 網友提供 )

高海拔「帥警」！有民眾日前在合歡山管理站前發現一名帥警，男警戴著墨鏡、全副武裝地站在警車旁，挺拔英姿讓他忍不住拍下並PO上網，表示「台灣也是有歐巴的」。照片曝光後吸引上萬人按讚留言，更釣出保七總隊長吳敬田親自認證，透露是保七第9大隊合歡小隊的同仁，感謝大家的關心。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張帥警照，拍攝地點位於有台灣最美風景之稱「合歡山管理站」，畫面中，一名英姿挺拔的男警戴著墨鏡，站在印有「保七總隊」的警車旁，員警圍著和警察制服同色系的圍脖，霸氣姿態讓網友直呼「合歡山上的技術教官裝備齊全有夠帥！台灣也是有歐巴的」。

貼文曝光後引發熱議，截稿前已吸引逾1.5萬人按讚，網友紛紛留言表示「一大早就大飽眼福」、「謝謝，立刻前往合歡山」、「我忽然想爬山了」、「墨鏡非常加分」、「合歡山馮德倫」，「很像蘇有朋」；不少網友也討論起軍警裝備品質，甚至為軍警抱屈，認為好用的裝備都得自掏腰包購買。

留言區更釣出保七總隊長吳敬田，親自認證是保七第9大隊合歡小隊的何姓員警，非常感謝大家的關心。保七總隊合歡小隊位在太魯閣國家公園管理處轄區內，主要工作為查辦山老鼠、協助急難救護及維護合歡山地區的交通、治安。