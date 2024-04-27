彰化縣秀水鄉中山路昨天（26日）發生1起機車碰撞事故，1名女子買完晚餐騎機車離開時，直接橫切穿越馬路，結果與1輛逆向的機車發生碰撞，後方直擊的BMW休旅車車主嚇了一跳，幸好這起事故只造成2名機車騎士受到輕傷，並無大礙。

這起機車碰撞事故的過程被後方車輛的行車記錄器拍下，從影片中可看到，當時1名女子買完晚餐後，騎上機車，直接橫切穿越馬路時，與1部逆向的機車在路中生碰撞，其中1車再衝往路旁，再撞到2部機車。

「根本是三寶互相傷害！」事故影片曝光後，引發網友熱議，有人表示，「真的是三寶無所不在」；也有網友說，「三寶對決三寶！」

警方調查，這起事故發生在昨天下午5點多，1名郭姓女子（44歲）買完晚餐後，騎上機車，即直接穿越塞車車道要迴轉，不料，當時1名楊姓男子（19歲）騎機車逆向急駛而來，兩機車碰撞後，郭女倒地不起，且其左手骨折及肢體擦傷，楊男雖肢體也有擦傷，但未就醫。

警方表示，事故兩車中，郭女騎機車橫切穿越道路，因該路段沒有禁止跨越的標誌標線，所以應無罰則，但有肇因，待調查釐清；至於楊男騎機車逆向，不依規定駛入來車車道的行為已違反《道路交通處罰條例》第45條1項3款規定，可處600元以上1800元以下罰鍰。