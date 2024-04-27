南投縣信義鄉無雙溫泉傳出劉姓女登山客滑落山坡，造成身體多處骨折無法行走，空中勤務總隊27日接獲通知，立即派出5員並出動NA-702黑鷹直升機前往救援，11點多抵達山區，以吊籃方式將劉姓女山友吊掛上機返回，中午12點做左右抵達清泉崗落地，交由消防局協助送醫治療，完成任務。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊27日接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行南投縣信義鄉無雙溫泉因登山客滑落山坡身體多處骨折無法行走，申請空中救援。立即出動UH-60M黑鷹直升機編號NA-702號機執行任務，應派遣楊中凱等5員前往救援。
空勤總隊表示，直升機於10時42分自台中機場起飛，於11時17分抵達目標區確認目標，並由特搜員陶志偉出艙作業，採以吊籃方式吊掛劉姓山友救援上機返回清泉崗機場，隨後於中午12時左右於清泉崗落地，後續交由地方消防局協助送醫治療。
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