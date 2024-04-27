胡姓士官滯留廈門 陳玉珍：考慮停役或退役解套

金門胡姓士官滯留廈門已超過一個月，至今還無法回家。國民黨籍金門縣立委陳玉珍今天（27日）在北京受訪時表示，目前考慮先讓胡姓士官辦理停役或退役，解除軍人身分之後，看看是否有利於事件解套。

胡姓士官於今年3月17日和友人出海釣魚，結果船隻去去動力，3月18日凌晨被泉州海警救起。調查時，陸方發現胡姓士官具有軍人身分，因此將他滯留在廈門深入調查。

隨立法院國民黨參訪團赴北京的立委陳玉珍表示，由於現役軍人的身分比較敏感，也讓事情變得複雜，現在考慮讓胡姓士官先辦理停役，甚至退役，至少解除軍人身分後，讓事情比較容易解套，讓當事人早日回家。

陳玉珍表示，事發至今，胡姓士官已在海警船上住了超過40天，期間都有打電話向家人報平安。國台辦也表示，願意安排家人赴大陸探視胡姓士官。

此外，陳玉珍此行也關注大陸開放陸客至金門、馬祖旅遊一事。她說，兩岸雙方都有意開放旅遊，但是雙方都在等待對方先釋出善意，她呼籲，不要計較誰先開放，只要開放，都會獲得民眾支持。