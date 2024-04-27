一名70多歲老翁，從年輕時就堅信「冷水澡能強身健體」的說法，因此每天都會洗冷水澡，怎料某日卻突然在浴室昏倒，醒來時發現摔破頭滿地都是鮮血，被家人緊急送醫。醫師就提醒，若洗澡水溫過冷，迷走神經遭到刺激而過度興奮，會使心跳開始變慢，易釀成意外，不可不慎。

急診科醫師柯世祐在《醫師好辣》節目中表示，過去曾遇過一名70多歲的老翁，被救護車送到急診室時，床上留有一大攤血，一問才知道對方是在浴室昏倒，但患者本人完全不記得昏倒前發生什麼事，等到家人發現，其已倒在地上，且滿地都是血。

柯世祐接著提到，經檢查發現，該患者頭部約有8公分左右的撕裂傷，且傷口很深。在與對方討論昏倒原因時，陪同的太太就透露，先生過去也曾發生類似情況，因其從年輕時就篤信「冷水澡能強健身體」，除了每天洗冷水澡外，天氣太熱甚至會加冰塊降溫，覺得這樣洗完後精神很好、心臟也更有力，皮膚還變好。

柯世祐指出，若洗過冷的冷水澡，迷走神經遭到刺激而過度興奮，心跳會開始變慢，推測該患者就是在大熱天被冰水刺激才會昏倒。由於該患者有在服用阿斯匹靈，柯就苦勸對方，若未來再次摔倒造成腦出血等傷害，後果將不堪設想，其才答應以後不會再洗「加冰塊」的冷水澡。