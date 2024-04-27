YouTuber超哥（黃伯超）今年1月痛毆直播主Toyz（劉偉健）而進警局，2月又被專門排越南極樂行程的「JazzLazy懶人夜遊」Alan指控沒付57萬旅費，還要求簽下切結書。事隔2個月，超哥昨（26日）拍預告片反擊。

Alan在影片中控訴超哥說話不算話，雙方本來打算合作拍片，在今年3月飛越南體驗極樂行程，卻鬧出爭議；Alan稱當初基於信任超哥，所以沒有簽合約，超哥也同意行程給Alan規劃，想不到抵達當地的KTV，就被超哥打槍，後來安排許多高端的行程。

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回台灣後，Alan稱超哥不願提供拍片素材，僅給了亂拍的照片，雙方合作告吹，超哥控JazzLazy懶人夜遊竊取他們的計畫。對此，Alan相當不滿，爆這趟越南行幫超哥代墊57萬多元，欲跟對方要回時，還被要求簽切結書才能拿。

事隔2個月，超哥26日在IG上傳一段預告片，嗆：「所有的開銷我他X的都付了，我請問你，我欠對方什麼？為什我寧願結7、80萬（口誤）給對方，我也不跟他合作。」更爆粗口罵Alan：「這個雜碎他X很精采，人證物證我都有。」預告4月29日會在直播平台全盤說出。