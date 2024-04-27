國立高雄師範大學校長王政彥，為深化與日本姊妹校情誼及增進學術交流，親率研發長謝建元、師就處組長黃絢質、國際處組長陳柏伩，於4月21日至26日接連6天，至日本中央大學、櫻美林大學、千葉大學、新潟大學進行校際訪問。

抵達東京次日首站前往中央大學，由副校長兼國際中心所長白井宏教授等人接待。雙方針對兩校歷史、學制、校園環境等進行討論，會中針對國際學生招生與營造友善校園環境等議題彼此交換意見。席間也會見了本校至中央大學進行學人訪問的國文系曾進豐教授，曾教授表示透過此次海外學人訪問收穫豐富。

第三日拜訪櫻美林大學，由校長畑山浩昭教授等人代表接待，本校與櫻美林大學自2001年起締結姊妹校，兩校交流行之有年，是重要的國際夥伴。此行重要目的是簽訂姐妹校續約，期能透過良好的制度，讓兩校學生之間的交流更加活絡，席間雙方也針對大學國際化的經營進行意見交換。

第四日前往千葉大學，由副校長兼教育與國際事務副執行長小澤弘明教授、副校長兼圖書館館長竹內比呂也教授等人熱情接待。兩校自2018年締結姊妹校後首次進行實質拜訪，雙方針對臺日國民教育體制及海外教育輸出等議題進行討論，期盼能為教師培育制度提供更多交流機會。

第五日前往新潟大學，由校長牛木辰男教授等人接待，雙方針對生物科技領域的研究成果進行交流，並對大學社會責任項目進行討論。當晚駐日經濟文化代表處教育組黃冠超組長於東京設宴，邀請山梨縣縣議員杉木肇先生等日方代表等共十二人與會。日方人士對於高師大深耕高等教育的成果皆深表欽佩，期待未來與本校能有更實質的交流。

校長王政彥表示，放眼國際深化姊妹校交流，是此行訪問最重要目的。此行所拜訪的四所大學，目前皆有本校師生於當地進行學術交流與交換學生，特別藉此與之一一晤談，師生們皆表示感謝學校在國際事務上的經營。此趟行程雖然緊湊但收穫豐碩，尤其與各校交換治校方針中，學習與吸取各校優點，對於未來校務發展頗具助益。