海巡署從2017年開始查緝陳姓男子為首的人蛇集團，繼今年3月底海巡署在台灣西南部海域逮捕喀麥隆籍「JESSIE（婕西）」號雜貨輪後，高雄地檢署指揮專案小組，於今（27）日上午到新竹縣新豐鄉逮捕陳男到案。

專案小組調查，陳男在過去7年來共涉及9起案件，包含199名越南與1名大陸偷渡客，總共200人。

海巡人員於今年3月底統合艦隊分署及南部分署的岸海勤務能量，埋伏在台灣西南部某處海域，抓緊時機登檢這艘「JESSIE」號雜貨輪。當海巡人員往狹小的船艙鑽去時，發現15名越南籍男女偷渡客，全部蜷縮在陰暗狹窄的船艙空間，臉上充滿驚恐、畏懼的神情。

原來，是船長為了謀取暴利，不惜夥同船員，以每名15萬元佣金為代價，從大陸福建沿海海域接駁15名偷渡客，並企圖從西部沿岸地區搶灘上岸。

對於5名協助偷渡的船員，依違反入出國及移民法，移送高雄地檢署偵辦；而15名越南籍偷渡客也交由移民署依法執行後續處理。