日本富山縣富山市製藥商「キョクトウ」的腸胃藥物正露丸，被查出檢測報告造假，遭勒令從本月30日起停產23天、停止銷售22天。食藥署今回應，相關產品在去年2月1日之後已沒有輸入台灣。

食藥署副署長王德原表示，2022年9月初，食藥署即接獲日本主管機關警訊通報指出，正露丸經安定性試驗發現有特定成分（東莨菪、Scopolia Extract）含量偏離規格。同年9月12日，食藥署即函請業者中榮貿易股份有限公司針對藥品「『極東』正露丸」、業者德佑藥品有限公司「德佑正露丸」啟動回收作業。其中「『極東』正露丸於2022年10月11日回收完成1批、541瓶，「德佑正露丸」則在2022年10月31日回收完成7批、共8431瓶。

王德原表示，食藥署2022年9月接獲日本通報當時，即請業者提出事件調查報告、預防與矯正措施，以及日本當地主管機關查核通過證明文件，但業者皆未能在期限內提供。因此，食藥署已於2023年2月1日鎖定該2藥品不得輸入，GMP核准函業已於2023年8月底失效，至今都未再輸入台灣。