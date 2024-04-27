台東縣第64屆科展今頒獎。（蔡旻妤攝）

台東縣第64屆科展今頒獎。（蔡旻妤攝）

台東縣第64屆科展今頒獎。（蔡旻妤攝）

台東縣第64屆科展今頒獎。（蔡旻妤攝）

台東縣第64屆科展今頒獎。（蔡旻妤攝）

「超商飯糰經冷藏、微波，米飯為何依然可口？」國立台東大學附設實驗國民小學學生許碩恩、陳翊辰、陳亞孜、蕭巧安、李苡綺以「魔法變變變!把吃剩的米飯恢復原狀」組成團隊，以各式器具盛裝、並以不同方式復熱白飯，尋找超商飯糰美味秘訣，獲得台東縣第64屆科展國小組生活與應用科學類首獎。

東大附小學生許碩恩、陳翊辰、陳亞孜、蕭巧安、李苡綺指出，一般家中吃不完的白飯，經過重新加熱，就不如剛煮出來好吃，但便利超商販售的飯糰冰在冷藏數日米飯都不會變硬，且經過微波復熱後依然美味。

學生團隊探討如何妥善保存吃不完的白飯，及利用何種電器用品加熱，才能讓米飯恢復原本的味道與口感，並採問卷調查民眾喜愛口感，發現超過7成的人喜愛QQ、粒粒分明，僅1成喜愛偏硬或偏軟的口感。

許碩恩表示，他負責繪畫生米及煮熟白飯的外觀及差異，包括煮飯、復熱等實驗所需技巧，未來都能運用在生活中。

陳翊辰則負責記錄每一次的實驗結果，讓團隊就能從實驗筆記中獲得每個實驗方法的結論，也學到如何洗米、煮飯，「還沒有和家人說過學會這項新技能」，至於是媽媽煮或自己煮的飯比較好吃，「都好吃」。

陳亞孜說明，嘗試用不銹鋼杯、竹筒、陶瓷碗等不同容器保存白飯，以及測試以電鍋、電子鍋、微波爐等電器用品把白飯重新加熱，試試看哪個更美味，最後發現用陶瓷碗盛裝、搭配電鍋復熱呈現，會是大家都喜歡的QQ口感。

李苡綺提及，未來將考慮研發無火加熱的自熱裝置，若遇到惡劣氣候或停電狀況下，大家也能吃到美味好吃的白飯。

東大附小老師王采晴說明，學生去年起從洗米煮飯開始學習，利用早自習或課餘時間實驗，寒假也必須把實驗帶回家，學生們發現問題後試圖探索原因，「是否水加太多、或悶煮不夠久？」從實驗過程中激發學生察覺問題能力。

台東縣府祕書長盧協昌頒獎時表示，透過科學競賽與科學遊戲，提升學生科學素養及培養興趣，歡迎師生一起參與。