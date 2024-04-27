國民黨立委徐巧芯近日被質疑利用職權幫婆婆喬利息，向台北富邦銀行「一屋三貸」。對此，徐巧芯婆婆蔣心慈透過律師事務所發表聲明，強調近期傳言均與事實不符，若再有不實指控，必定追究民刑事責任。

徐巧芯近日被質疑幫婆婆喬利息，向台北富邦銀行「一屋三貸」，還超貸450萬，台北富邦銀行26日發出聲明，強調「並無不合規定之情事，亦無超貸、關說或例外處理情況」。

蔣心慈透過律師發表聲明，指出她向台北富邦銀行貸款一事，台北富邦銀行指出銀行業為受金融監管機關高度監管之行業，該銀行執行業務向來恪遵法令規範及相關規定，於健全業務管理同時，亦充分尊重及保護客戶之隱私權。又該貸款案件，經該銀行詳查相關作業均依照內部規定辦理，並無不合規定之情事，亦無超貸、關說或例外處理情況。

聲明強調，坊間謠傳蔣心慈「一屋三貸」，或委請他人關說、施壓「喬貸款」、「喬利息」，或為詐欺共犯或意圖拱人扛罪等內容，均與事實不符。

聲明稱，蔣心慈除嚴正予以駁斥外，並敬告各界如再有不實之指控或影射，定將追究其等應負之民、刑事責任。