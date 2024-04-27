柯宇綸為詮釋亞斯伯格症，讓身心一直處於愉快的狀態。（公視、MyVideo出品，八大提供）

許瑋甯和柯宇綸在八大戲劇台台劇《不夠善良的我們》中首度合作演兄妹，對許瑋甯的表演，柯宇綸形容「很驚人、細膩而且寫實的情緒轉折。」回想兩人對戲過程，「我在戲裡常常被罵，被罵都會非常不知所措，常常拍完導演一喊卡，我們的眼淚就掉下來了，然後我們會一起笑出來，互相心疼對方，也是蠻有趣的。」而林依晨在個人IG最新貼文，表示到導演徐譽庭家一口氣看完八集，抒寫心情「真是太過癮了！聖母婊由衷喜悅＋感激！」

談到劇中和哥哥柯宇綸的情感牽絆，許瑋甯透露兩人排練時，就覺得這兄妹之間的情感好深，然後已經全然相信，相信這一切都是真的，「就覺得他已經是哥哥了，然後我每次看到他，我都是叫他哥哥，它是一種很自然的情感延伸，然後非常強烈。」到工作人員一起加入讀本，柯宇綸講出他的台詞，許瑋甯坦言，當下自己心情已無法克制，「我在底下我就已經快要受不了了，會覺得天啊，兄妹的感情真的太好了，他們兩個是真的很相依為命。」

柯宇綸詮釋的「張哥」設定上有著亞斯伯格症候群，他說，第一次讀本排練的時候，導演徐譽庭形容張哥頭頂上有條線吊著，「我的理解是內源性的快樂和善良，一個開心、而且沒有什麼負面情緒的人。」因此，柯宇綸在準備期間，每天做八小時以上的有氧運動，跑步或是騎自行車，讓身心一直處於愉快的狀態，表示這是很特別的一種亞斯伯格類型。

劇本寫道張哥有做外送工作，柯宇綸真的就實際去體驗當了外送員，「因為導演在角色心理狀態和背景設定得很細膩，劇情上和妹妹借錢，還錢也需要實際操作，才知道每天急著想把錢還給妹妹的生活是什麼感覺，所以會想親自去體驗看看。」給了自己特別的準備功課，柯宇綸說：「有趣的地方在於戲劇是把溫暖送進人的心裡，送餐去溫暖人們的胃，也有異曲同工之妙，這大概是我做過最有趣的表演功課。」

由公共電視、MyVideo共同出品的《不夠善良的我們》，28日（週日）晚間八點於八大戲劇台播出精采完結，5月5日起每週日晚間十點於八大綜合台重播。