彰化市聯興國小27日舉辦60周年校慶系列活動，啟用完成整修的PU跑道及操場內圈球場。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市聯興國小今天舉辦60周年校慶暨PU跑道啟用典禮，並邀請畢業自該校的歌手麗小花返校同歡，接受傑出校友表揚。麗小花為母校獻唱，現場充滿歡樂氣氛。

從胡瓜主持的選秀節目「台灣那麼旺」奪下百萬冠軍出道的麗小花，原為屏東排灣族人，小時候即搬到彰化市台鳳社區，因此就讀聯興國小。麗小花原本不會說台語，卻靠著自身不斷努力，不僅在歌唱節目脫穎而出，還在去年底發行個人首張台語專輯「天就要光」。

今天麗小花的母校聯興國小歡慶60周年校慶，她幾天前就在自己的社群平台專頁發布訊息，與「花」粉分享獲得傑出校友的喜悅，並邀請粉絲一起跟她到母校參與活動，她將為母校獻唱歌曲。

聯興國小一甲子生日除了有傑出校友麗小友回校獻唱，各界貴賓雲集，彰化縣長王惠美也到場祝賀，校方感謝歷屆校長跟所有的老師們的用心，培育各行各業非常多的優秀人才。

彰化縣長王惠美表示，少子化浪潮下，很多學校面臨學生人數減少，聯興國小雖然只有15個班學生數332人，但學生人數卻是逆勢不斷地成長，可見校長及老師們的用心讓家長們都看見。

聯興國小原PU跑道面層磨損缺乏彈性，且操場內圈壓克力球場破損，為維護學童及社區民眾運動安全，彰縣府補助565萬元，進行PU跑道、操場籃球場等修繕，並在今天啟用，提供學童及附近居民優質的運動場所。